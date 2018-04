“Vin per Focaccia” evento enogastronomico itinerante a Celle Ligure

Ritorna Vin per Focaccia: il grande evento è dedicato alla regina ligure dello streetfood abbinata al vino di qualità!

La quinta edizione si svolgerà nel centro storico di Celle Ligure, domenica 29 aprile 2018: ristoranti, bar, panifici, gastronomie, friggitorie, stabilimenti balneari preparano la focaccia (ma anche altri prodotti legati alla farina e alla panificazione) in mille modi diversi, con fantasia e creatività.

Se le focaccerie si dedicheranno alla focaccia in senso stretto, proponendo la classica versione genovese o le più moderne versioni farcite, gli altri locali potranno sbizzarrirsi, proponendo panfocaccia e focaccette ripiene, panissa, frittelle e panature particolari, torte di verdura e molto molto altro, tutti piatti originali, capaci di prendere per la gola anche i palati più raffinati.

Accanto alla focaccia, ogni locale propone un particolare vino, in modo da creare una tappa completa di un ricco percorso enogastronomico: le proposte enologiche sono dedicate esclusivamente ai vini liguri, per valorizzare la cultura legata alla produzione agricola e vinicola della nostra Regione, alla cultura del bere e mangiare bene e locale.

Il percorso enogastronomico che comincerà all’ora di pranzo sarà preceduto da una fiera mercato di eccellenze alimentari, prodotti tipici e della terra: oltre a produttori vitivinicoli, in rassegna si potranno trovare ed acquistare frutta e verdura a chilometro zero, con produttori dell’Albenganese e del basso Piemonte, presidi Slow Food, salumi e formaggi, vino e birra, miele e confetture, passando per olio prodotto con olive taggiasche, erbe aromatiche e prodotti erboristici, dolci da forno e cioccolato. Un’attenzione particolare nei confronti dei produttori agricoli e degli artigiani per valorizzare piccole produzioni, specialità ed eccellenze coltivate con passione e cura.