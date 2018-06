“Viene il mattino”, il nuovo libro di padre Ibrahim Alsabagh

Presentazione di “Viene il mattino”, l’ultimo libro del parroco di Aleppo padre Ibrahim Alsabagh per Edizioni Terra Santa. L’incontro è organizzato con la collaborazione della Fondazione Terra Santa, di Edizioni Terra Santa e della Provincia dell’Ordine dei Frati Minori di Custodia Terrae Sanctae. Alle ore 18 padre Alsabagh celebrerà Messa insieme ai sacerdoti della Parrocchia Santa Maria Immacolata.

È il 22 dicembre 2016. Dopo l’intensificarsi degli scontri e la pioggia di missili che sembra non finire, d’improvviso le armi tacciono. Aleppo è dichiarata “città libera”. Sembra un sogno: si ricomincia a camminare per le vie del quartiere senza paura. Davvero la guerra è finita? Il sogno dura poco. È vero, i combattimenti più aspri si sono spostati altrove ma la città è in macerie e la gente stremata.

Riprende da qui il racconto di padre Ibrahim, francescano e parroco ad Aleppo. Se nel libro precedente “Un istante prima dell’alba” aveva raccontato la vita sotto assedio, con la minaccia continua dei missili e dei cecchini, ora ci introduce alla grande impresa della ricostruzione. Ci sono le case da riparare, le chiese e le moschee ma a dover essere ricostruita è soprattutto la persona.

Le ferite sono tante: ve ne sono di manifeste, ad ogni angolo di strada, e ve ne sono di nascoste, nei cuori delle persone e nelle relazioni a tutti i livelli della società. La notte di Aleppo non è finita ma il fuoco non si è spento sotto la cenere e la morte non ha l’ultima parola.

Ibrahim Alsabagh nasce a Damasco, Siria, nel 1971, da una famiglia cristiana. Cresce nella capitale dove si diploma, iscrivendosi in seguito alla Facoltà di Medicina. Dopo tre anni di università decide di rivoluzionare la sua vita. Inizialmente entra in un seminario orientale, poi sente la chiamata a entrare nell’Ordine dei Frati Minori e a servire la Custodia di Terra Santa. Nel 2014 gli viene chiesta la disponibilità ad andare in Siria, ad Aleppo, come parroco e vicario del vescovo.