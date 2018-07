“Viaggio nel Medioevo” a Finalborgo

A Finalborgo va in scena una delle più attese manifestazioni della Liguria: “Viaggio nel Medioevo”. La tradizionale manifestazione medievale estiva, organizzata dal Centro Storico del Finale, vede esibirsi centinaia di artisti provenienti da tutta Europa ed ha raggiunto numeri e riconoscimenti che hanno stupito gli stessi organizzatori, tra cui la Medaglia d’Argento del Presidente della Repubblica. Riconoscimenti che gratificano i volontari dell’associazione storica finalese per il lavoro svolto e consacra la manifestazione come principale evento medievale del Ponente ligure e probabilmente dell’intera regione.

Nel 2001 l’associazione ha avviato un progetto ambizioso e lungimirante trasformando con un meticoloso lavoro d’équipe le tradizionali “Serate medievali nei Borghi” in quello che oggi molti riconoscono come un evento medievale internazionale.

Tutte le forze locali sono coinvolte nella complessa manifestazione, grazie alla quale Finalborgo diventa teatro naturale, colorata e fragorosa capitale dell’Europa medievale. Artisti di strada, attori, mangiafuoco, giocolieri, musici, danzatori, sbandieratori, ammaestratori di rapaci, cavalieri, arcieri, spadaccini, osti e locandieri. Professionisti del settore provenienti da diverse località del continente si incontrano nell’antico borgo per contendersi le piazze e le vie.

Ogni angolo è animato e colorato da bandiere, festoni e insegne medievali. Combattimenti tra mercenari irruenti o duelli cortesi dei cavalieri di ventura. Eventi inaspettati e inattesi spettacoli animano ogni vicolo. Attraversando le porte di Finalborgo si ha la sensazione di varcare le porte del tempo ed essere immersi in un sogno medievale. In tutto il paese rifioriscono antiche botteghe dove commercianti e artigiani, cogliendo lo spirito della festa medievale, accettano il Finarino, la moneta del Marchesato del Finale.

Centinaia di personaggi si avvicendano per le vie, popolate di avventori in costume. Strade e piazze sono animate da dame, cavalieri e popolani, concerti di musica celtica medievale, tornei a cavallo, torture e storie dal vivo in modo da riprodurre il XV secolo, epoca nel quale il marchesato del Finale, governato dai del Carretto, visse il suo periodo di maggior fulgore. Non mancheranno gli antichi mestieri, i giochi medievali e le cene medievali.