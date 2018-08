VI Concerto d’Estate – Il Coro di Andora per la Fondazione Sacra Famiglia

Martedì 7 agosto alle 21.00 presso i giardini della Fondazione Sacra Famiglia Onlus in via del Poggio 36 si terrà il 6° Concerto d’Estate con il Coro di Andora. Considerato il grande successo delle precedenti edizioni il Coro di Andora ritorna proponendo alcuni brani della tradizione operistica e popolare: da Mozart a Verdi, da Rossini a Orff e molti altri ancora. Per il sesto anno il Coro si esibirà in un concerto emozionante, in grado di creare, ogni volta, un’atmosfera magica e ricca di emozioni.

Fondazione Sacra Famiglia Onlus, con sede a Cesano Boscone (MI), offre servizi rivolti a persone con disabilità psicofisiche ed anziani non autosufficienti. Assiste ogni giorno oltre 2000 utenti in forma residenziale, diurna, ambulatoriale e domiciliare, operando nelle diverse Sedi di Lombardia, Piemonte e Liguria.

Ad Andora Sacra Famiglia, ente accreditato dalla Regione Liguria, è presente da oltre 60 anni ed accoglie persone che presentano grave e gravissima disabilità neuro-psichica associata a deficit sensoriali, motori e concomitanti problematiche sanitarie. Le altre sedi liguri si trovano a Pietra Ligure dove, da oltre quindici anni, Sacra Famiglia risponde in forma residenziale e diurna al bisogno di persone disabili cognitive e a Loano, dove il Presidio “Mons. Pogliani”, già “Presentazione”, inaugurato 1° giugno 2016, si dedica all’attività di riabilitazione plurispecialistica intensiva ed estensiva per adulti ed anziani, erogando prestazioni di ricovero e cura in regime di degenza, nonché di specialistica ambulatoriale.

L’ingresso alla serata del 7 agosto è ad offerta libera. Le donazioni della serata saranno devolute ai progetti per gli ospiti della Fondazione Sacra Famiglia.