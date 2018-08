Come ogni anno si ripete la manifestazione principale del Vespaclub Varazze: domenica 9 settembre si terrà infatti “Vespa al Mare 2018”.

Dalle 9 alle 10:30 ci saranno le iscrizioni presso il Bar Miramare, dove verranno anche fatte le colazioni. Alle ore 11 si partirà per il giro turistico che ci porterà a Cogoleto passando sul lungomare Europa (ex linea ferroviaria). Il ritorno a Varazze sarà invece sulla Via Aurelia.

Dopo l’aperitivo si raggiungerà la frazione di Cantalupo per il pranzo. Alle ore 15:30 si concluderà il tutto con la Lotteria e i saluti finali.