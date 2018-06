VB Factor – Seconda semifinale

L’arena estiva del Giardino del Principe ospita la seconda semifinale dell’edizione 2018 di VB Factor, il talent show rivolto a cantanti e ballerini di ogni età organizzato e condotto da Simone Rudino. La serata gode del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Loano.

Ospite della serata sarà il duo comico dei Panpers, provenienti dal mondo televisivo di “Colorado” e famosissimi sia sul piccolo schermo sia sul web. A loro si aggiungerà la presenza di un altro cabarettista, il giovane e promettente Fabrizio Brignolo, con trascorsi a “Made in Sud”. A condire una serata già piena di emozioni alcuni ospiti locali, come la scuola di ballo “Urban Theory”, che darà sfogo alla propria arte capeggiata dall’insegnante Jessica Demaria.

Nella serata a tema “glitter night” si contenderanno il passaggio alla finale quasi trenta concorrenti. A decretare i vincitori sarà come sempre il pubblico, che potrà votare i concorrenti più in gamba tramite sms (per mezzo di una applicazione), coadiuvato dalla giuria tecnica competente.

Imperdibile l’appuntamento con l’apericena preserata presso il Ristorante Piatti Spaiati – Le Marionette dalle ore 18 al costo di 10 € (bibita compresa).

Ticket disponibili in prevendita nei punti autorizzati