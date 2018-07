“Varigotti Off” nei lunedì d’estate

Prosegue per tutti i lunedì di luglio la rassegna di cinema e teatro “Varigotti Off” a cura di Officine Solimano e Associazione Varigotti Insieme.

Il programma prevede in piazza del Mare il 16 luglio “Cenerentola live and movie”, teatro per bambini con i Cattivi Maestri. Il 23 luglio “Ferdinand il toro scatenato”, film d’animazione, e il 30 luglio “Gobbolino. Il gatto della strega”, ancora teatro bambini.

Il 6 agosto “Ernest & Celestine” (film d’animazione), domenica 12 agosto “Randagio” (teatro bimbi). Il 20 agosto una serata d’eccezione con “Finale ’68. Di Pietre e Pionieri di macchia e altipiani”, proiezione del documentario di Gabriele Canu a cura di NuovoFilm Studio.

Gli eventi godono del patrocinio del Comune di Finale Ligure