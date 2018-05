Vari Gotti&Fritti al Porto di Finale Ligure

Venerdì 1 e sabato 2 giugno torna l’evento dedicato al mare ed al territorio Vari Gotti&Fritti al Porto, organizzato in un contesto unico.

Vari Gotti&Fritti è una manifestazione che pone l’attenzione sui prodotti fritti, sui vini e alle attività legate al mare con le proposte del Circolo Nautico e della Lega Navale.

L’allestimento di Vari Gotti&Fritti è realizzato nella meravigliosa cornice del porto, tra le barche e le banchine ed il pubblico potrà passare una serata nella rilassatezza di un contesto unico e non convenzionale dove passare una serata d’estate.

Per due giornate il porto diventerà luogo d’incontro per poter conoscere le proposte delle attività legate al mare, per poter prendere un aperitivo, un’apericena, una degustazione di frittura di pesce, panissa, focaccini dolci e salati, frittelle, conserve prodotti ittici, acciughe, baccalà alla catalana, testaroli al pesto, birra e dolce alla birra, panissa, piatti con formaggi e salumi sardi, fiori di zucchine fritti, stand con prodotti tipici, patatine, torte dolci, gelato, caramelle, sorbetti, acqua, vini DOC e IGT.

Vari Gӧtti&Fritti al Porto è un evento che intende intrattenere i turisti presenti sul territorio savonese giunto alla sua sesta edizione e rendere il porto una zona conosciuta tra i finalesi e non solo: attraverso la manifestazione il porto potrà potenziarsi come meta turistica.

L’appuntamento è venerdì 1 e sabato 2 giugno dalle 18.00 alle 23.00 presso il Porto di Finale Ligure.

Per l’occasione sarà aperto gratuitamente il parcheggio all’interno del porto fino ad esaurimento posti.