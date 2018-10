Varazze Outdoor Fest – Gara di e-Enduro

Dopo il successo della tappa della e-Enduro – Campionato Italiano di MTB elettroassistite, che ha visto sfrecciare atleti di fama internazionale come Miranda Miller e Curtis Keene tra i sentieri del Monte Beigua e della Guardia, il Varazze Outdoor Fest continua con ancora più entusiasmo da parte degli organizzatori, forti degli attestati di stima ricevuti da parte dello staff della E-enduro e degli e-riders.

“‘Sentieri bellissimi’, ‘una gara completa e avvincente, molto muscolare e al contempo tecnica’ i loro commenti, per altro tutti positivi. Questo non fa altro che confermare che la strada intrapresa in questi cinque anni di Varazze Outdoor Fest è quella giusta, afferma Marco D’Aliesio, presidente di Vaze Free Time e organizzatore della quattro giorni dedicata agli sport all’aria aperta.

“Ma il Varazze Outdoor non è solo bici – aggiunge – infatti, nonostante il brutto tempo, durante lo scorso fine settimana si sono tenute le uscite di Kayak Fishing e il Gran Trekking e molte altre attività sono in programma per sabato e domenica prossimi”.

Nel weekend sarà tempo anche di voga, trekking e dell’iconica Beach Color Run ma anche l’arrampicata nei vicini boschi dell’Alpicella.

Sabato 13 ottobre

6 Voga in Riviera – Trofeo Waterman

ore 11:00 – Gara SUP – Trofeo Waterman – 5km

ore 14:00 – Garaz VA.A – Outrigger – surfskifick CSPT e 6 Voga in riviera – 10 Km

Parapendio

Costo € 90 comprensivo di assicurazione, attrezzatura e servizio navetta

con ASD ALBATROS preiscrizioni www.varazzeoutdoor.it o cell 3490676701 Agostino

Tour guidato con MTB elettroassistite

Tour in e-MTB sui nostri splendidi trail

Info Christian 3285964057; Roberto 3487157660

KAYAK Fishing

Escursione di avvicinamento all’attività di pesca in kayak

Durata 2 ore Costo € 20 cad compreso noleggio Kayak, attrezzatura da pesca e istruttore

Abbigliamento: T-shirt, costume, bottiglia d’acqua, in caso di maltempo: felpa e impermeabile

Iscrizioni Alessandro cell. 3492658001

Yogart Esibizioni sulla Spiaggia

Molo Marinai d’Italia ore 9.30 risveglio muscolare

Varazze Blu Bloc

Raduno di arrampicata boulder, organizzato in modalità gara da Varazze Boulder, suddiviso in 4 categorie, che si svolgerà nei boschi della frazione di Alpicella.

ORE 9 Iscrizioni

ORE 10 – 17 Raduno Gara

ORE 17.30 Premiazioni

Domenica 14 Ottobre

Beach Color Run

ore 10 Ritrovo Molo del Surf

ore 10:30 Partenza

Trekking Varazze Panoramica

Tour alla scoperta dei panorami più suggestivi della nostra Città

Percorso: Varazze – Madonna della Guardia – Corso Europa km 20 circa Gratuito

Abbigliamento: scarponi da montagna, zaino, acqua

iscrizioni www.varazzeoutdoor.it o cell 3206104244 Fabio (Live Wild Adventure)