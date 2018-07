Varazze Music Festival – Terza edizione

Giunto alla terza edizione il Varazze Music Festival riconferma Varazze come location giovanile sia per gli action sport (skate, surf, bici) sia per la musica d’avanguardia. Questa volta il festival ospiterà ii dj set di due gruppi icona del pop elettronico e dell’indie italiano: Samuel Romano, frontman dei Subsonica, e Sorpresa, formula dj set dei genovesi Ex-Otago.

Per l’occasione si esibiranno in un dj set ibrido di loro successi e sonorità indie – alternative. Ad aprire la serata Luca Rude dj, produttore, promoter, direttore artistico, speaker radiofonico, artista poliedrico.