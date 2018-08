Varazze è Lirica presenta due capolavori di Mozart e Salieri

Varazze. Sabato 25 agosto presso l’Oratorio San Giuseppe alle ore 21,15 torna la rassegna Varazze è Lirica, applauditissima manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine, in collaborazione con il Comune di Varazze e l’Assessorato alla Cultura.

Dopo il grande successo ottenuto con l’emozionante serata del Premio Città di Varazze di Venerdì scorso, Varazze è Lirica è lieta di presentare due piccoli capolavori di Mozart e Salieri.

Nella prima parte della serata verrà eseguita “Bastiano e Bastiana”, un’opera composta da Mozart all’età di dodici anni, un piccolo gioiello in un atto che tratta dell’amore tra due giovani pastorelli la cui innocenza rischia di essere corrotta dalle tentazioni mondane. L’intervento di un sedicente mago riporterà l’armonia tra i due innamorati. Successivamente si potrà ascoltare la “Arlecchinata” del Salieri, un intermezzo buffo destinato ad essere inserito tra due atti di un’opera seria. Si tratta di uno spumeggiante scherzo carnevalesco i cui personaggi sono tratti , così come usava per questo tipo di composizioni, dalla commedia dell’arte.

Interpreti delle due opere saranno il soprano Federica Repetto, il tenore Luca Santoro, il basso Giulio Ceccarelli ed il pianista Massimo de Stefano. La particolarità di questo allestimento sta nella presenza dei tre mimi Maurizio Nervi, Valentina Pellitteri e Andrea Grandi dell’Associazione Etra che daranno vita all’azione scenica, arricchendo la musica con l’arte del gesto, il tutto sotto la sapiente guida artistica del M° Silvano Santagata.