Varazze Beer Festival – Seconda edizione

Seconda edizione del Varazze Beer Festival, l’evento dedicato al fenomeno gastronomico più interessante degli ultimi anni: la birra artigianale. Ma non solo: ci sarà anche una food court con ottimo cibo.

Un’atmosfera di vero relax con la bellissima musica che accompagnerà le degustazioni di cibo e birra in una delle location più belle di Varazze, il Molo Marinai d’Italia, il “Pier” della città rivierasca. Da un lato la spiaggia libera dove potrete sorseggiare le ottime birre artigianali della selezione Sofismi, attrezzarvi per il dolce far niente in riva al mare e fare il primo bagno della stagione, dall’altro 12 postazioni dei birrifici artigianali più qualche birrificio ospite.

Accanto alla Food Court posizionata sopra il Molo del Surf un’Area Relax attrezzata con tavoli e panche. Inoltre una passeggiata panoramica affiancata da un parco con l’Area Bambini con giostre, tappeti elastici e gonfiabili.

Non mancheranno attività, laboratori e degustazioni dedicati al cibo di qualità e alla birra artigianale, tenute da personale competente e selezionato.

Orari: venerdì 4 e sabato 5 maggio dalle 11 all’1 di notte, domenica 6 maggio dalle 11 alle 23