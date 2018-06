“Vangelo” di Pippo Delbono al Nuovofilmstudio

In occasione del Mese del Rifugiato Nuovofilmstudio, Caritas Diocesana Savona Noli, Fondazione ComunitàServizi, Cooperativa Sociale Progetto Città, ARCI e Arcimedia presentano un calendario di proiezioni cinematografiche.

“Vangelo” di Pippo Delbono. Con Pippo Delbono, Safi Zakria, Nosa Ugiagbe – Italia/Belgio 2016. 85′

Raccogliendo il suggerimento della madre Pippo Delbono decide di mettere in scena un suo personalissimo Vangelo all’interno di una cornice particolare quanto importante: un centro di accoglienza astigiano per profughi e migranti che senza sosta giungono sulle coste italiane. La scelta di mescolarsi con gli “ultimi” della società appare a Delbono come il modo più plausibile per lui – ateo – di affrontare momenti dai testi evangelici, perché “non si può camminare sull’acqua. Si può solo sprofondare nell’acqua, come sprofondano tutte queste persone che stanno arrivando qua e che cadono, come dei Cristi, in mezzo al mare”.

Alla presenza dell’autore.