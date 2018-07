Passeggiare ed esplorare i quadri di Vincent Van Gogh in una straordinaria esperienza di realtà virtuale? Succede a Loano con la “Van Gogh Immersive Experience”. La manifestazione è organizzata da Dimensione Eventi con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e si colloca nel solco del progetto “Arte a Palazzo Doria” che l’amministrazione comunale porta avanti dal 2009.

Il visitatore proverà la straordinaria esperienza di immergersi completamente nei quadri del celebre artista impressionista. La “Immersive Experience” interagisce con l’osservatore, lo prende per mano e lo invita ad entrare dentro ai dipinti di uno dei pittori più amati di tutti i tempi dando vita ad un nuovo modo di conoscere e vivere l’arte.

Grazie anche all’utilizzo di speciali visori da realtà virtuale, il pubblico vivrà l’emozione di passeggiare in un mondo 3D estremamente realistico. In ogni scena, i visitatori potranno percepire e vedere l’ambiente ed il paesaggio con gli occhi di Vincent Van Gogh. In alcuni momenti le loro mani potranno addirittura contribuire a dipingere l’opera che stanno esplorando. L’obiettivo è approfondire la conoscenza di Vincent Van Gogh e del suo mondo attraverso le sue opere, esplorando il contesto creato dal pittore e l’interpretazione che l’artista ha dato di ciascun dipinto.