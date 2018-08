Vado si tinge di rosa con lo spettacolo degli Sherocks e il loro tributo alle donne del rock

Mercoledì 22 Agosto Vado Ligure si tinge di rosa con la musica degli Sherocks. Alle 21.00 sul palco dei Giardini a Mare della passeggiata C.Colombo ci sarà lo spettacolo dedicato alle Donne del Rock a cura della band Sherocks, patrocinato dal Comune di Vado Ligure.

La band presentarà lo spettacolo dedicato alle donne che hanno lasciato un segno indelebile nell’Universo Rock e non solo. Uno show unico ed emozionante che ripercorrerà la Storia del Rock attraverso la voce delle indiscusse regine della musica internazionale, partendo dagli anni ’60 fino a raggiungere il nuovo millennio.

Tra le artiste proposte ci saranno Janis Joplin, Patti Smith, Madonna, Debbie Harry (Blondie), Grace Slick (Jefferson Airplane), Alanis Morissette, Skin (Skunk anansie), Dolores O’Riordan (The Cranberries) ecc. La band proporrà un viaggio tra epoche e stili differenti, rivisitando i brani più significativi della carriera delle più celebri artiste che hanno cambiato la musica e che sono state un punto di riferimento per diverse generazioni. Non mancheranno aneddoti e curiosità riguardanti le artiste proposte e i fatti storici collaterali ai vari periodi.

Gli Sherocks sono: Francesca Marotta (Voce e Chitarra), Sonia Miceli (Basso e cori), Mattia Solimano (Chitarra solista e cori), Daniele Crisafulli (Batteria). Per il concerto di Vado Ligure sarà presente in qualità di Special Guest Giancarlo Gilardi, talentuoso batterista, molto noto nel panorama musicale savonese e non solo.

Per informazioni sherocks.sv@gmail.com