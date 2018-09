“Vacanze Beerbanti ’80-’90” – Un viaggio a spasso nel tempo

Sabato 29 settembre siamo pronti per farvi ballare, mangiare, bere e tatuare! Dalle ore 19 fino all’1 di notte vi aspettiamo con musica dance, e non solo, dei meravigliosi anni ‘80 e ‘90, hamburger di angus, salamelle, hot dog, fiumi di birra, cocktail e la possibilità di farvi tatuare a prezzi scontati. Intorno alle 23 potrete stupirvi con il Visual Mapping Show proiettato direttamente sulla facciata della chiesa.

Tutto questo grazie alla collaborazione fra il Beer…Bante, che vi farà come al solito mangiare e bere a volontà, BioxProduction e M.R.T.L., che vi faranno saltare, cantare e ballare per ore, e Derek Smith Tattoo, che vi offrirà la possibilità di tatuarvi sul momento con disegni a tema, ideati apposta per voi in occasione della festa.

Ringraziando anticipatamente l’Associazione Facciamo Centro e il Comune di Pietra Ligure per aver permesso tutto questo, la macelleria Nino Carni di Albenga che vi delizia sempre con carne da leccarsi i baffi e la gioielleria Fabio Gioielli per la ripetuta disponibilità, non ci manca che goderci tutti insieme questa splendida serata.

Dopo il successone di “Hit Mania Beerbante”, dunque, un grande ritorno con una valanga di nuove sorprese:

Music (bioxproduction-mrtl-diego minix)

Tatoo (derek Smith)

Food (beerbante)

Drinks (beerbante)

Visual Mapping su Auditorium (bioxproduction)

Gadget personalizzati per l’evento (bioxproduction)

Gadget SMILE 3d print in omaggio se…. (bioxproduction)

e molto altro!