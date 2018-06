“Un’ora infernale” – Leggere Dante leggero

Il 20 giugno alle 21:30 la Compagnia “Canzonεteatro” propone il reading musicale “Un’ora infernale, fra endecasillabi e canzonette” nell’ambito de “I Mercoledì di Pozzo Garitta 2018”. Lo spettacolo propone la rilettura di alcuni passi dell’Inferno dantesco declinati con canzoni che ne costituiscono il controcanto ironico.

Un modo di riscoprire la prima cantica, tutt’altro che dissacrante o irriverente, resa più fruibile dai sorprendenti accostamenti con le canzoni di Jannacci, Conte, Modugno, Brassens, Jobim e altri, arruolati per l’occasione nell’insolita veste di esegeti di Dante Alighieri.

Insomma come far coesistere divulgazione non didascalica e sense of humor pur nell’assoluto rispetto del testo originale.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà all’interno del Circolo degli Artisti.