“Unico Figlio” – Omaggio alla tradizione natalizia ligure

Nella Chiesa del Redentore avrà luogo il concerto – spettacolo “Unico Figlio”, a cura del gruppo CABIT, qui in versione quintetto, interamente dedicato alla tradizione natalizia ligure. L’idea è nata dalla lunga esperienza dedicata alle cornamuse nella musica popolare e dalla passione verso il repertorio natalizio durante le feste.

Per anni Edmondo Romano e Davide Baglietto si sono ritrovati come semplice duo Cabit ad eseguire le più disparate melodie appartenenti a questo repertorio, quelle che i famosi “zampognari” e “pifferai” una volta eseguivano per le strade delle città e dei paesi. Il secondo passo è stato quello della ricerca e della raccolta di canzoni e linee musicali quasi dimenticate e legate alla regione ligure.

“Nella ricerca abbiamo scovato anche tante filastrocche e poesie, sia religiose sia laiche, abbracciando tutto il periodo delle festività di fine anno – spiegano i musicisti – Data l’eterogeneità del materiale e l’interesse culturale abbiamo deciso di realizzare una cosa che fino ad oggi non era ancora stata fatta, ossia un disco monografico sul natale ligure, in modo da poter creare un documento tangibile sulla varietà del panorama tradizionale della nostra terra”.

L’amministrazione comunale di Borgio Verezzi ha scelto questo progetto, selezionandolo fra i molti proposti, “per l’alta qualità artistica garantita dalla formazione, composta da musicisti di prim’ordine, e per la raffinata ricerca storica e delle tradizioni che sta alla base del concerto: un vero viaggio nella storia e tradizione del Natale ligure, nel quale sarà bello accompagnare sia i residenti sia gli ospiti che trascorreranno nella nostra regione le festività”.

L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con l’Associazione Teatro Nudo di Genova.