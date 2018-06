“Una danza per Leila” – Spettacolo a favore del Canile

Secondo appuntamento della rassegna teatrale e musicale “Ai chiostri per Elsa”, giunta alla XII edizione, che ha lo scopo di raccogliere fondi per gli ospiti del Canile di Finale Ligure e per le colonie feline presenti sul territorio comunale.

Le giovani allieve della scuola di danza Attimo Danza di Loano, dirette da Lorella Brondo, daranno prova della loro maestria nello spettacolo “Una danza per Leila”. La bravura e la leggerezza di queste giovanissime ballerine affascineranno di certo il pubblico.

Durante la serata si raccoglieranno fondi a favore dei cani ospitati presso il Canile di Finale Ligure e delle colonie feline presenti sul territorio finalese.

Gli spettacoli si terranno nella suggestiva cornice dei Chiostri di Santa Caterina in Finalborgo. In caso di pioggia verranno messi in scena nell’attiguo auditorium.