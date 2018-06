Un weekend immersi nel verde di Villa della Pergola

Un fine settimana di sole e passeggiate nel Giardini di Villa della Pergola con visite in programma alle ore 9:30, 11:30, 15 e 17 (prenotazione obbligatoria). Due giornate immersi nel verde nel parco anglomediterraneo di 22mila metri quadrati affacciato sul Golfo di Alassio.

Il pubblico andrà alla scoperta delle specie botaniche ospitate nel parco, come la stupefacente fioritura degli Agapanthus, e oltre 430 varietà diverse, tra le quali Agapanthus Africanus Hoffmanns “Blue”, Agapanthus “Bluety” dal colore violetto, Agapanthus “Flore Pleno”, Agapanthus “Luly”, Agapanthus “Queen Mum” bianco e viola, Agapanthus “Magnifico” blu e viola e l’Agapanthus “Sylvine” di colore viola.

Biglietto d’ingresso acquistabile sul posto e comprensivo di accompagnamento guidato

Singolo: 12 €

Soci FAI 10 €

Ragazzi da 6 a 14 anni 6 €

gratuito per i bambini fino ai 6 anni accompagnati da un adulto

Scolaresche (visita parco) 6 €

Agibilità: i Giardini sono visitabili in gran parte anche da persone disabili. Solo alcune zone non sono accessibili a causa della morfologia del terreno e per la presenza di brevi scale in pietra.

Gli animali non possono entrare.