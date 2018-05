“Un tranquillo perfido week end” – Spettacolo in favore del Teatro Sacco

Stile tagliente e tragicomico, ritmo sono gli elementi che caratterizzano “Un tranquillo perfido week end”. Due coppie di amici (uno scrittore con la compagna è un produttore di film, anch’egli convivente da qualche anno) si accordano per trascorrere un fine settimana in campagna, nella casa che la prima coppia sta ristrutturando.

Nel corso del viaggio in auto, per raggiungere la meta, inavvertitamente il telefonino del produttore resta in collegamento con la segreteria telefonica degli amici, cosicché questi ultimi hanno modo di ascoltare gli altri dicono… in specie di loro.

Una commedia agra che mette in risalto l’essenza ipocrita che caratterizza la quasi totalità dei rapporti interpersonali e delle convenzioni della vita di relazione. Modi di un condursi reciproco che vedono gli interpreti, di volta in volta, alternarsi nel ruolo di vittime e carnefici e dove, in ultima sintesi, si perde di vista la questione essenziale: la scala dei valori umani.

Spettacolo a sostegno dell’Antico Teatro Sacco