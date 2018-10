\"Un tesoro da Riscoprire: Splendori del \'400 nei dipinti del San Giacomo\"

Un viaggio alla scoperta delle opere d’arte che erano presenti all’interno della Chiesa San Giacomo di Savona e che ora sono in altri musei o andate perdute. Un evento per sensibilizzare sull’urgenza del restauro del Complesso San Giacomo in stato di degrado e abbandono da troppi anni.

Le conversazioni a cura di Gianfranco Gervino si terranno presso la Sala Cappa del Centro Diocesano Pastorale “Città dei Papi” in via dei Mille 4. Atmosfere rinascimentali con i brani eseguiti dal Collegium Musicum Sancti Sebastiani Gameraniensis, diretto dal maestro Graziano Interbartolo.

Introduce Michele Salvatore, presidente dell’associazione Amici del San Giacomo onlus.