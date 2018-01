“Un sogno per un desiderio” – Ceramiche di Gabry Cominale

Sabato 27 gennaio alle ore 17 inaugurazione della mostra di opere ceramiche di Gabry Cominale.

Nata a Genova, vive e lavora a Savona. Dalla metà degli anni ’70 inizia il suo cammino verso l’arte addentrandosi nel mondo della moda come stilista di capi in maglieria, che non ha mai abbandonato del tutto anche quando, alla fine degli anni ’90, dopo esperienze pittoriche e teatrali, si avvicina alla ceramica partecipando a corsi presso la Fabbrica Casa Museo “G. Mazzotti” 1903.

Dal 1997 frequenta la scuola di ceramica di Albisola Superiore dove si avvicina alla metodologia Raku, sotto la guida del maestro Guido Garbarino. Numerosissime le sue esposizioni e performance sia in Italia che all’estero con al centro sempre la sua passione per la tecnica Raku di cui è una delle più autorevoli interpreti.

Nell’ambito della mostra venerdì 2 febbraio alle 17:30 “Sogni tra le righe”, performance della Compagnia dei Lettori e sabato 10 febbraio, sempre alle 17,30, “Sul bordo del letto”, performance di Jacopo Marchisio e Margherita Sirello.