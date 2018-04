Un “ponte” di grandi eventi

La città di Alassio si prepara a ospitare un “ponte” di grande eventi. Nei prossimi giorni numerose iniziative in programma nella Città del Muretto.

Mercoledì 25 aprile, in occasione dell’anniversario della Festa di Liberazione, l’ex Chiesa Anglicana ospiterà alle ore 21 il concerto del tenore Davide Pastorino per ricordare i caduti nella lotta contro il nazifascismo per conquistare l’indipendenza, la libertà, la democrazia.

Lunedì 30 aprile alle ore 15:30 in piazza Partigiani grande spettacolo di magia “Magic and Music Show” con il Mago Gentile e Nicole Magolie.

Venerdì 4 maggio alle ore 21 nell’ex ex Chiesa Anglicana “Jazz #inAlassio”, concerto della cantante cresciuta in Texas e nata a Panama Denia Ridley e del pianista Marc Devine, affermato solista della scena jazz di New York.