“Un Mare di Champagne” – Sesta edizione

La sesta edizione dell’evento che trasforma Alassio nella capitale italiana dello Champagne aprirà i battenti lunedì 18 giugno dalle ore 12 alle ore 20 e accoglierà Maison, Vigneron, professionisti del settore e stampa specializzata per una giornata esclusiva di degustazioni e momenti di approfondimento che ruotano interamente intorno al vino più prestigioso del mondo.

La nuova location del Diana Grand Hotel, con la sua splendida terrazza affacciata sul mare, sarà la scenografia ideale per ospitare oltre 50 Maison e Vigneron che porteranno in degustazione più di 150 etichette, alcune delle quali verranno presentate in anteprima assoluta per il mercato italiano.

La degustazione verrà accompagnata e illustrata dagli esperti delle Maison presenti e dai Sommelier FISAR e impreziosita dalle specialità gastronomiche appositamente selezionate da Selecta. Durante la giornata sarà anche possibile godere di momenti di approfondimento grazie ai seminari tematici che quest’anno vedono lo Chardonnay protagonista con il tema dedicato al “Bianco d’estate”.

La freschezza dello Champagne declinata nella versione più pura e luminosa, un punto focale sullo Chardonnay che regna incontrastato nella Côte des Blancs dove, grazie ad un sottosuolo costituito in modo prevalente da “craie”, acquisisce caratteristiche uniche e non ripetibili altrove. Potrebbe essere considerato il vitigno più nobile e longevo della Champagne, che regala cuvée di straordinaria eleganza anche se fino alla metà dell’800 le sue uve non erano valutate di qualità sufficiente per produrre il vino più famoso del mondo.

Livia Riva, La Dame du Vin e Manlio Giustiniani, Champagne & Wine Consultant accompagneranno i visitatori e gli appassionati in un viaggio virtuale che sarà una preparazione all’assaggio delle cuvée presenti nei banchi di degustazione.

A seguire “Libri & Champagne”. Continua la tradizione, inaugurata nella scorsa edizione di “Un Mare di Champagne”, con la presentazione di un libro che ruota intorno allo Champagne. Quest’anno sarà Manlio Federzoni, profondo conoscitore dello Champagne e vincitore del Premio Speciale della Giuria al Concorso Letterario Internazionale “Città di Cattolica” a presentare la sua ultima opera letteraria “Uomini & Champagne” (Artestampa). Un viaggio romanzato alla scoperta della storia di uno dei vini più preziosi, che si intreccia alle storie degli uomini che lo hanno amato, creato, assaporato e vissuto.