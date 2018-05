“Un Giorno per Noi” – Sesta edizione

Sono trascorsi quasi sei anni dalla prima edizione dell’evento più importante dell’associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica Hakuna Matata “Un Giorno Per Noi”, nato all’interno del progetto SARA Sostegno ai Ragazzi Autistici dedicato alla figlia autistica del fondatore Eusebio Busè. Dal 2012 Hakuna Matata promuove la nautica e l’ambiente marino come attività ludico ricreative integrate, di supporto a tutte le famiglie. L’evento che l’associazione ripropone tutti gli anni l’ultima domenica di giugno è interamente dedicato alle famiglie che troppo spesso lamentano il fatto di non avere più tempo a disposizione da dedicare ai propri figli.

Una giornata all’insegna dello sport del divertimento ma sopratutto il giorno in cui la nautica si mette a disposizione della disabilità dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie, lontano dalle preoccupazioni e dagli impegni che spesso le famiglie con soggetti disabili devono affrontare giornalmente. Un giorno da trascorrere in mare grazie alla disponibilità di numerosi armatori, nostri amici e sostenitori, che mettono a disposizione a titolo gratuito i propri yacht di prestigio per condividere con noi un’esperienza unica, solcando il mare aperto tra lo sciabordio del mare insieme ai nostri bambini tra autistici, ipovedenti e ciechi.

In questo modo si vuole lanciare anche un messaggio rivolto a tutti coloro che pensano alla nautica da diporto come l’icona del lusso e dall’ostentazione. All’interno del diporto esistono realtà di associazioni che si impegnano fortemente nel sociale, attraverso numerosi volontari, con lo scopo di migliorare la qualità di vita dei più deboli.

Un’intera giornata dedicata al divertimento in mare in cui si alterneranno uscite in mare con barche a vela, a motore e gommoni che trasporteranno equipaggi misti integrati, ossia abili diversamente e normodotati. L’evento prevede escursioni in mare con barche a vela, yacht a motore, catamarani, gommoni dell’Associazione Nautica Gommonauti e le splendide motovedette della Guardia Costiera, che usciranno in mare trasportando bambini e genitori.

Nelle passate edizioni i bambini, insieme ai loro genitori hanno potuto incontrare delfini, tartarughe, globicefali, pesci luna e pesci rondine di mare che hanno danzato davanti alle prue delle imbarcazioni battenti bandiera Hakuna Matata come una grande flotta di solidarietà e altruismo, temi che accomunano questi splendidi armatori e l’associazione Hakuna Matata.

L’evento è patrocinato dai Comuni di Loano, Toirano, Cuneo e Villafalletto e con la partecipazione esclusiva della Guardia Costiera.