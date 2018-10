Un fine settimana ai Giardini di Villa della Pergola

Un nuovo fine settimana di visite ai Giardini di Villa della Pergola: sabato 6 e domenica 7 ottobre i tour guidati su prenotazione si tengono alle ore 9:30 – 11:30 – 15 – 17 – alla scoperta della vegetazione mediterranea, delle piante tropicali e della collezione di agrumi con più di 100 piante e 40 varietà ornamentali e da frutto: aranci, limoni, chinotto, bergamotti, cedri e il pompelmo (Citrus grandi), l’agrume più grande di tutti.

Per una pausa ristoratrice, sosta al bar o al ristorante Nove di Giorgio Servetto, che anche quest’anno ha ricevuto i due Cappelli sulla Guida “I Ristoranti d’Italia 2019” de l’Espresso.

Il biglietto d’ingresso è acquistabile sul posto ed è comprensivo di accompagnamento guidato.

Singolo: 12 €

Soci FAI: 10 €

Ragazzi da 6 a 14 anni: 6 €

Gratuito per i bambini fino ai 6 anni accompagnati da un adulto

Agibilità. I Giardini sono visitabili in gran parte anche da persone disabili. Solo alcune zone non sono accessibili a causa della morfologia del terreno e per la presenza di brevi scale in pietra. Gli animali non possono entrare.