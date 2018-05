“Un bidone di energia” – Il riciclo intelligente

Una mostra – laboratorio sul tema dei rifiuti e dell’importante problematica del loro smaltimento. Indagini ed esperimenti scientifici coinvolgeranno i visitatori, portandoli a scoprire come i rifiuti possano trasformarsi in fonti energetiche, il cui ciclo vitale inizia proprio dal cassonetto.

La mostra è articolata in un percorso guidato con una serie di esperimenti di chimica e fisica che consentiranno ai visitatori di sentirsi “scienziati per un giorno”. Un primo approccio alle reazioni chimiche permetterà di scoprire ad esempio che non sempre occorre il fuoco per scaldare l’acqua, che si può produrre un colorante blu in provetta, come trasformare un liquido in gel. Si potrà costruire una pila utilizzando dei batteri e del fango, scoprire come gli scarti industriali possano trasformarsi in materiali ecofriendly, cosa comporta la combustione di rifiuti solidi… Per diventare infine più attenti e consapevoli sull’importanza del riciclo e del riutilizzo dei materiali.

Da lunedì 21 a venerdì 25 maggio saranno realizzate visite guidate gratuite per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Più di 20 classi delle due Albisole e di Savona si sono già prenotate per visitare la mostra: si prevede quindi un afflusso di circa 500 bambini e ragazzi nel corso della settimana.

Sabato 26 e domenica 27 maggio la mostra sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30. Adulti, ragazzi e bambini potranno cimentarsi con le diverse tappe del percorso interattivo guidati dagli speciali animatori scientifici della mostra: gli studenti dei licei classico “Gabriello Chiabrera” e scientifico “Orazio Grassi” di Savona, nell’ambito dell’alternanza scuola – lavoro. Il progetto della mostra prevede infatti che gli studenti delle scuole superiori diventino protagonisti nel panorama della divulgazione scientifica, acquisendo una formazione di alto livello nell’ambito della progettazione e comunicazione di eventi di divulgazione scientifico ambientale.

Gli studenti del liceo artistico “Arturo Martini” di Savona hanno realizzato il materiale promozionale e collaborato alla divulgazione e produrranno un video di documentazione della mostra.

La mostra è organizzata dalla rete Ottobre Scienza di Torino con l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Albissola Marina e la collaborazione del Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua.