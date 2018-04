“Ulivagando” – Le olive e l’olio a Quiliano

“Ulivagando”, il tradizionale appuntamento di Quiliano con le olive e l’olio, quest’anno si rinnova completamente. L’intenzione dell’amministrazione comunale di valorizzare e promuovere uno dei prodotti della nostra tradizione per eccellenza, unita alla volontà di far conoscere le varie frazioni del territorio, ha portato l’edizione 2018 a Montagna.

L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Liguria, è organizzata dal Comune e dalla Pro Loco in collaborazione con l’Associazione Volontari Protezione Civile, il Comitato di Frazione Montagna, il Gruppo Escursionistico La Rocca, l’Associazione Tagliate Senza Frontiere e il Frantoio Oleario C.A.T.I. e con la partecipazione dello Slow Food Condotta del Savonese.

Due punti di ritrovo: alle ore 14:30 in piazza Costituzione (trasferimento a Montagna con mezzi propri) oppure alle 14:45 in piazza Veirasca a Montagna. Alle 15 partirà la passeggiata narrante di circa 3 km aperta a tutti. Durante il percorso racconti storici, curiosità e punti di ristoro.

Alle 17, al termine della passeggiata, in piazza Veirasca prenderanno il via diversi laboratori per grandi e piccini (laboratorio del fare, laboratorio del sapere e laboratorio del gusto) e degustazioni varie. Alle 19:30 cena tipica ligure presso la SMS Montagna (per informazioni e prenotazioni 0198878407 e 0198878260).