Ugo Moriano ospite della rassegna “L’autore racconta”

Secondo appuntamento con la nuova rassegna letteraria “L’autore racconta” organizzata dall’Associazione Culturale Poornina nello spazio antistante la Libreria Squilibri, in via Aurelia 190. A dialogare con il pubblico sarà Ugo Moriano, scrittore specializzato nei generi letterari del “giallo ligure”, del giallo storico e del fantasy, finalista al Premio Bancarella 2013 con il romanzo “L’ultimo sogno longobardo” e vincitore del IV Premio Letterario Internazionale Montefiore con il romanzo “L’inganno del tempo”.

“Siamo lieti che già dal debutto il pubblico abbia apprezzato la particolarità dei nostri incontri, che non sono focalizzati sulla presentazione di un libro ma sul dialogo con l’autore – dice Francesca Biondi, presentatrice della rassegna con Luca Picardo – I successi letterari sono un pretesto per parlare di come nasce un libro, degli spunti presi dalla vita quotidiana che diventano storia fantasy o personaggi di gialli coinvolgenti come quelli di Moriano”.

La rassegna proseguirà con Sara Rattaro (27 luglio), Erica Villa (3 agosto), Maddalena Canepa (7 settembre).