“Tutto troppo presto” – Incontro per genitori e insegnanti con Alberto Pellai

Si terrà martedì 16 ottobre alle ore 20:45 ad Albenga nell’Aula Magna dell’IC Albenga 1 (via degli Orti) l’incontro dedicato a genitori e insegnanti con Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, autore di importanti libri quali Tutto troppo presto (l’educazione sessuale dei nostri figli nell’era di internet), Girl R-evolution (diventa ciò che sei), I papà vengono da Marte, le mamme da Venere (manuale per genitori), L’età dello tsunami (come sopravvivere ad un figlio preadolescente), Piccolo genio (scopri il talento che c’è in te).

L’incontro è organizzato dalle associazioni ART Onlus e ArtGroup in collaborazione con gli Istituti Comprensivi Albenga 1 e 2. È possibile prenotare un posto a sedere recandosi presso il Bar Letterario Ai Giardinetti in piazza del Popolo.