Tutti “Insieme in sicurezza” in Vetreria Etrusca

Affermare l’immagine di Vetreria Etrusca come luogo della manifattura intelligente, dell’innovazione industriale e del saper fare è l’obiettivo della giornata del 28 aprile: in tale data ricorre infatti la Giornata Mondiale della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro. Un giorno di riflessione e omaggio alle vittime di infortuni e malattie professionali e di promozione della sicurezza come valore culturale che deve appartenere ad ognuno che lo deve vivere e promuovere con coerenza.

Ecco allora l’idea di celebrare questa giornata nel modo più semplice e naturale stando “Insieme in sicurezza”. L’iniziativa voluta dalla famiglia Bartolozzi consentirà alle famiglie dei collaboratori e agli ospiti di visitare lo stabilimento di Altare e cogliere l’opportunità per guardare dal vivo i processi di produzione e le varie fasi della lavorazioni. Inoltre sarà l’occasione per poter ammirare e premiare le migliori opere sviluppate dai dipendenti e dalle famiglie per il concorso grafico “Butta lo slogan e assicurati il premio” legato alla sicurezza e all’ambiente, promosso dalla Vetreria Etrusca durante l’anno.

Da anni Vetreria Etrusca è impegnata a realizzare valori e comportamenti orientati al miglioramento continuo della sicurezza e della salute dei dipendenti e della protezione dell’ambiente con il coinvolgimento di tutti i collaboratori in una forte e costante azione dell’impresa nell’applicazione di modelli comportamentali e procedure.

Investimenti, strategie e azioni sono orientati alla prevenzione dei rischi diretti e indiretti di tutti coloro i quali operano nello stabilimento. Tutta la struttura di management di Vetreria Etrusca è impegnata nell’attuazione degli impegni e tutte le persone che vi operano sono impegnati al loro rispetto.