Tributo a Lucio Battisti con la band Emozioni in Canzoni

La band Emozioni in Canzoni rende omaggio a Lucio Battisti. Emozioni in Canzoni è una band nata appositamente per omaggiare il grande e indimenticato cantautore e da diversi anni allieta le piazze e i locali della Riviera con i classici senza tempo di Battisti. Fanno parte della band Maurizio Boiocchi (batteria), Cristoforo Florio (basso), Paolo Bertolissi (tastiere), Silvia Ferri (voce), Davide De Sciora (chitarra).

Durante la serata verranno proposte molte delle più belle e note canzoni di Lucio Battisti, in un concerto coinvolgente che non mancherà di appassionare il pubblico: all’interno di una produzione quasi “sconfinata” (la carriera di Battisti è iniziata attorno alla metà degli anni ’60 ed è durata fino agli ultimi giorni della sua vita, alla fine degli anni ’90…) la band ha dovuto fare delle scelte, perché accontentare le richieste e i gusti di tutti è praticamente impossibile… ma certamente non mancheranno i “cavalli di battaglia” che tutti almeno una volta abbiamo cantato in coro nella nostra vita.

Il consigliere comunale delegato al Turismo Andrea Costa dichiara: