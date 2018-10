Trekking urbano nel “borgo dipinto” di Ellera

Domenica 28 ottobre ritorna ad Albisola Superiore un appuntamento nell’ambito della Giornata Nazionale del Trekking Urbano sul tema “Raccontami come mangi e ti dirò chi sei. Camminando tra cibo, arte e paesaggi alla scoperta della città”.

Albisola Superiore, unico Comune ligure aderente, partecipa per il secondo anno consecutivo all’iniziativa ideata e organizzata dal Comune di Siena con un suggestivo itinerario artistico tra le case del “borgo dipinto” di Ellera, un prezioso percorso d’arte e colori inaugurato nel 2012 che unisce una salutare passeggiata culturale alla scoperta delle opere d’arte che compongono la Galleria d’Arte della Ceramica all’aperto a un momento conviviale di degustazione delle tradizionali “focaccette” liguri.

La partenza è prevista da piazza Cairoli alle 15 (ritrovo alle 14:45). L’escursione prevede un tempo di percorrenza pari a circa 2 ore e un basso livello di difficoltà. Per adesioni: Comune di Albisola Superiore – Ufficio Turismo – via Turati 18, telefono 019482295 int. 215 – 264 – turismo@comune.albisola-superiore.sv.it.

Il trekking urbano, alla quindicesima edizione, si è sviluppato per la prima volta a Siena come nuovo modo di fare turismo ”dolce” per accompagnare i visitatori lontano dai circuiti più conosciuti. È un’attività che coniuga sport, arte, gastronomia e voglia di scoprire gli angoli più nascosti e curiosi delle città, attraverso itinerari caratterizzati da forti dislivelli del suolo e da scalinate. Si tratta di una forma di turismo “vagabonding” adatta a tutte le età e che non richiede particolare allenamento.

Il trekking urbano permette inoltre di decongestionare le zone attraversate dai flussi turistici tradizionali, prolungare i soggiorni e allargare il raggio delle visite alle aree più periferiche dei centri urbani.