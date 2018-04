Trekking semiurbano a Saluzzo

Sono Saluzzo e l’antica abbazia di Staffarda le destinazioni della prossima escursione di “Loano non solo mare”, il programma curato dal Club Alpino Italiano con il patrocinio dell’Assessorato a Cultura e Turismo del Comune di Loano. I partecipanti si ritroveranno in piazza Valerga, da dove si partirà in pullman alla volta di Saluzzo. È possibile prenotare fino a martedì 24 aprile dalle 15 alle 16 recandosi presso il CAI all’interno della Torre Pentagonale.

La comitiva raggiungerà Saluzzo intorno alle 10:30 circa. La gita inizierà dal Duomo nella parte bassa della città, dopodiché inizierà il giro nel centro storico medioevale. L’itinerario toccherà alcune tappe fondamentali quali

Casa Cavassa, tipica residenza nobiliare medioevale con dipinti rinascimentali

il “bel San Giovanni”, chiesa domenicana risalente al 1300 con importanti sculture e dipinti, affiancata da un suggestivo chiostro

la Castiglia, il castello dei marchesi, possente rocca difensiva risalente al XIII secolo e diventata via via dimora rinascimentale, grande caserma militare e infine carcere penitenziario, ora adibita a museo della civiltà cavalleresca e della memoria carceraria

L’escursione si tiene nella settimana in cui la visita ai musei della città è gratuita. Dopo la Castiglia è prevista una piccola camminata sulla collina saluzzese, al termine della quale si raggiungerà una zona pic-nic dove consumare il pranzo al sacco, per poi ritornare con un itinerario ad anello al pullman nella Saluzzo bassa. Dopodiché i partecipanti si dirigeranno verso l’abbazia cistercense di Staffarda, uno dei complessi monastici più prestigiosi e importanti del Piemonte e dell’Italia settentrionale. Al termine della visita il gruppo si rimetterà sulla strada di ritorno: l’arrivo è previsto intorno alle 19.

Per la partecipazione alla gita di non soci CAI è necessario sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni da richiedere entro le ore 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa.