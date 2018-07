Tradizionale “Muscolata d’estate” delle Cappe Turchine

Venerdì 20 e sabato 21 luglio nei pressi della Casetta dei Lavoratori del Mare sul lungomare di Loano torna la tradizionale “Muscolata d’estate” organizzata dalla Confraternita di Nostra Signora del Rosario (Cappe Turchine) con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

A partire dalle 19 nel padellone d’acciaio di due metri di diametro saranno cucinati tra i nove e i dodici quintali di muscoli. La ricetta è quella tradizionale ligure ed in particolare quella dei pescatori loanesi. I muscoli saranno insaporiti da pomodorini locali, aglio, prezzemolo, olio extravergine e vino bianco locale. In caso di maltempo l’iniziativa proseguirà fino a domenica 22 luglio.

Nei giorni della manifestazione in Orto Maccagli verrà allestito anche un gazebo della Caritas Onlus Children. Mediante la distribuzione di prodotti artigianali, tè e tisane prodotti nel centro missionario e nei villaggi della parrocchia verranno raccolti fondi per la Missione Cattolica in Chae Hom Lampang nel nord della Thailandia.