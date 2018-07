Traccia24 ad Alassio per il Riviera Music Festival 2018

Traccia 24 ad Alassio

TRACCIA 24 per RIVIERA MUSIC FESTIVAL ALASSIO 2018

18 LUGLIO – PIAZZA PARTIGIANI – SPETTACOLO GRATUITO

I Traccia24 sono 4 ragazzi poco più che maggiorenni provenienti dalla provincia di Verona. Iniziano a frequentarsi e provare come band sui banchi di scuola, proponendo per lo più cover degli artisti internazionali che più li influenzano: Green Day, Blink182 e Sum41. Nel 2013 pubblicano il singolo e il videoclip “Quello che vuoi tu”, seguito a ruota dal brano “Vodka liscia & Rock’n’roll”, riscuotendo un discreto successo locale. Nel Febbraio 2015 nasce la collaborazione con DMB MUSIC. Viene pubblicato “SENZA FIATO” e il relativo video è selezionato da MTV NEW GENERATION che lo mette in rotazione massima.

Il riscontro è immediato: la pagina facebook cresce notevolmente e nascono i primi fan club. La band inizia a pubblicare sui suoi profili social brevi video di cover internazionali rivisitate in chiave Traccia24 e/o acustica e, anche qui, visualizzazioni, condivisioni e commenti superano la media delle 60 mila, con punte di 100.000.

L’estate 2015 vengono chiamati alle audizioni di X-Factor 9. Il 10 Settembre i Traccia24 diventano la prima band in assoluto a salire sul palco di X-Factor e conquistano pubblico e giudici con 4 sì con la rivisitazione di “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”. Vengono inaspettatamente eliminati durante la fase dei Bootcamp, dopo essere stati definiti “il progetto discografico con più potenziale”, scatenando l’ira degli internauti (con tanto di giustificazioni da parte di Fedez su twitter, a fronte di migliaia di lamentele).

Terminata la parentesi X-Factor, viene pubblicato il nuovo singolo “MENTRE FUORI PIOVE”. La promozione porta la band ad essere nuovamente in rotazione con il videoclip su MTV, vengono realizzate oltre 150 interviste tra radio, websites, magazine,…, il brano entra in rotazione su oltre 250 emittenti radiofoniche raggiungendo la posizione 37 dei brani più trasmessi in Italia.

Tutto ciò da indipendenti.

Vengono invitati come ospiti alla “Capannina di Franceschi”, storico locale di Forte dei Marmi, per un concerto in occasione della festa di Halloween, registrando un sold-out.

Vengono scelti come guest per il film Disney “Alex & Co: come diventare grandi nonostante i genitori”, sotto la regia di Luca Lucini, in uscita a Novembre 2016.

Durate l’estate 2016 si esibiscono in diverse città italiane, calcando un palco importante come quello dell’Home Festival di Treviso (con Max Gazzè, 2cellos, Vinicio Capossela, Benji e Fede, Coez,…).

In questo momento la band sta ultimando le registrazioni dei brani che andranno a comporre quello che sarà l’album di debutto, previsto per la prima metà del 2017.

Il resto, è storia ancora da scrivere…

La serata sarà diretta e presentata da Marco Dottore.

Uno spettacolo per tutti, gratuito, nella meravigliosa cornice di Piazza Partigiani!

Evento a cura di:

Città di Alassio

Dallapartedellamusica

Il Comune di Alassio

