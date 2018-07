“Tra Arte e Religione” – Alla scoperta di testimonianze antiche

All’interno delle manifestazioni del Festival della Maiolica 2018 l’Associazione Lino Berzoini, in collaborazione con i Comuni di Albissola Marina e Albisola Superiore, cura un paio di visite guidate gratuite, tra luglio ed agosto, dedicate al territorio, alla storia ed arte della cittadina ligure, rivolte a singoli e gruppi di appassionati della storia e cultura albisolese, a turisti o semplici curiosi.

Il primo appuntamento si svolgerà sabato 28 luglio dalle 9,30 alle 12,30 ad Albissola Marina (SV). Appuntamento a piazza san Benedetto. Accompagneranno Larissa Covelli e Carla Bracco.

L’ itinerario prevede alcune tappe tra la zona di San Benedetto e la Foce del Torrente Sansobbia per conoscere testimonianze storiche ed artistiche che nel corso dei secoli si sono legate alla religione e alla devozione popolare.

La visita inizia da piazza san Benedetto, anticamente sede del Priorato dei Benedettini che permisero agli Albisolesi di intraprendere l’attività ceramica, e di una Parrocchia attiva fino alla fine del ‘500. Percorrendo Via Durazzo e Via della Rimembranza si perverrà alla Cappella Mariana della Ciappà ( XVII sec.) legata al culto della Madonna di Misericordia e meta prediletta di Benedetta Rossello, futura suor Maria Giuseppa.

Ripercorrendo i propri passi si andrà infatti a visitare la sua Casa Natale, in Via Repetto, testimonianza di vita e religione del XIX sec. La Santa introduce alla visita della vicina Chiesa dei Nostra Signora della Concordia, scrigno di opere artistiche in maiolica, tele dei ‘6-700 e sculture lignee del XVIII secolo.

Eccezionalmente si potrà visitare il vicino Oratorio di San Giuseppe che custodisce, tra i tanti tesori, la settecentesca Cassa processionale della Sacra Famiglia (Scuola del Maragliano), la secentesca Pala d’altare di Domenico Fiasella e la Nuvola di Gio Agostino Ratti. Dopo aver ammirato due immagini della Madonna di Misericordia, di cui una di Eliseo Salino, murate nelle case di Piazza del Popolo, si arriverà a Piazza Sant’Antonio per scoprire i resti dell’antica Chiesa di S. Antonio inglobati nel forte genovese cinquecentesco. Infine il percorso tematico si concluderà nella storica Fornace Mazzotti, alla foce del Sansobbia.

Il secondo itinerario, Ellera: nel borgo antico una galleria a cielo aperto di ceramica artistica, si svolgerà sabato 25 agosto a Ellera – Albisola Superiore (SV).

In caso di gruppi è gradita la prenotazione