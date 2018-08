Torte in gara per ANTA a Borghetto Santo Spirito

Borghetto Santo Spirito. La gara di Torte si svolgerà sabato 25 agosto a Borghetto Santo Spirito in Piazza della Libertà, davanti al vecchio comune, dalle ore 16 alle ore 21.

L’iscrizione alla gara è gratuita si effettua tramite e-mail infoantaliguria@gmail.com oppure presso lo stand il giorno della gara dalle 16 alle 17, alle 18,30 premiazione da parte del Sindaco di Borghetto Santo Spirito.

Grandi e ricchi premi per la torta più Bella più Buona e più Originale, tutte le torte saranno messe in vendita il ricavato verrà utilizzato per attività benefiche dell’Associazione.

L’evento