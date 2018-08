Torneo di Calcio Antirazzista a Savona 2018

Anche quest’anno non poteva mancare il consueto appuntamento con il Torneo Antirazzista. L’edizione 2018 vedrà otto squadre confrontarsi in partite di calcio a 7 in un’atmosfera interculturale e solidale. L’evento, organizzato all’interno della festa dell’ANPI Provinciale (https://it-it.facebook.com/anpisavona/), è promosso dall’associazione partigiana in collaborazione con In Your Eyes ezine (https://www.iyezine.com) e la neonata squadra di calcio popolare savonese One Love FC (https://www.facebook.com/onelovefcsavona/).

L’appuntamento per tifosi e sostenitori è dalle 14 alle 19 sul campo “Levratto” di Zinola. In contemporanea al torneo, per i bambini e ragazzi presenti il Collettivo Grigio Balena organizzerà un Laboratorio Artistico gratuito con tempere, pastelli e braccialetti.

L’edizione 2018 è dedicata al ricordo di Hayet Maatoug, scomparsa tragicamente a inizio anno, che è sempre stata presente alle precedenti edizioni con la sua associazione Gli Amici del Mediterraneo.

Questo momento di sport e di incontro vuole inoltre essere un’occasione per ribadire la necessità di costruire una società senza razzismo e fascismo. Lo spirito del torneo non prevede la presenza di un arbitro, per promuovere una responsabilità individuale e collettiva che parta anche da un semplice e genuino momento come una partita di pallone. Non saranno i risultati sul campo a decretare una squadra campione, perché tutti – organizzatori, giocatori, spettatori – saranno i vincitori della giornata!

Le squadre partecipanti, in ordine alfabetico, saranno Anpi Savona, Cub Immigrazione, In Your Eyes ezine, One Love FC, Rude Club, USEI, Villapiana Antifascista e Young Stars Caritas.