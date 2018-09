Torneo di Basket Femminile Under 16 e Under 18

Sabato 8 e domenica 9 settembre al PalaGarassini in località Fei si svolgeranno due tornei di basket femminile dedicati alle categorie Under 16 e Under 18, organizzati dall’Asd Pallacanestro Loano in collaborazione con l’Amatori Pallacanestro Savona, in preparazione della prossima stagione agonistica. La manifestazione gode del patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune.

Alla competizione parteciperanno le squadre liguri di Amatori Savona, Pallacanestro Loano e Academy Spezia nonché team provenienti dalla città francese di Roquebrune-Cap-Martin.

Il calendario di gara prevede per la giornata di sabato 8 settembre un triangolare tra le squadre femminili Under 18 dell’Amatori Savona e le squadre A e B di Roquebrune. Questi gli orari delle gare: alle 16 si disputerà l’incontro tra Amatori Savona e Roquebrune A; alle 17 giocheranno Roquebrune A e Roquebrune B; alle 18 si affronteranno Roquebrune B e Amatori Savona.

Domenica 9 settembre si svolgerà il triangolare tra le squadre femminili Under 16 di Pallacanestro Loano, Academy Spezia e Roquebrune. Questi gli orari delle gare: alle 15 si affronteranno Pallacanestro Loano e Academy Spezia; alle 16 giocheranno Academy Spezia e Roquebrune; alle 17 calcheranno il parquet Roquebrune e Pallacanestro Loano.