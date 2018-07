Tiziano Ferro Tribute Band per Riviera Music Festival 2018

Tiziano Ferro Tribute Band per RIVIERA MUSIC FESTIVAL ALASSIO 2018

1 AGOSTO – PIAZZA PARTIGIANI – SPETTACOLO GRATUITO

~~~~~~~~~~~~

TFT, il più grande show italiano che celebra Tiziano Ferro! Una produzione con un entourage a seguito, con l’obiettivo di far rivivere l’atmosfera e la magia della musica di Ferro con band, ballerini, scenografie, effetti speciali, maxischermi a led, contributi video interattivi, costumi, riprese video in diretta, per un pubblico sempre eterogeneo e molto partecipe, grazie anche all’interpretazione vocale e scenica del frontman Fabrizio Urbani. Con i suoi 20.000 like su Facebook e un fansclub a seguito, risulta essere uno tra gli show più seguiti in Italia, secondo “Ansa.it”.

~~~~~~~~~~~~

La serata sarà diretta e presentata da Marco Dottore.

~~~~~~~~~~~~

Uno spettacolo per tutti, gratuito, nella meravigliosa cornice di Piazza Partigiani!

~~~~~~~~~~~~

Evento a cura di:

Città di Alassio

Dallapartedellamusica

~~~~~~~~~~~~

Il Comune di Alassio

~~~~~~~~~~~~

Riviera Music Festival Alassio 2017 è organizzato da “DallaParteDellaMusica” Srl con il patrocinio ed il contributo del Comune di Alassio in collaborazione con Marina di Alassio Spa e Ge.S.Co ed il supporto di C.N.A.M. Alassio, Consorzio Alassio un mare di shopping, Associazione Bagni Marini, Associazione Albergatori, Consorzio Macramè.