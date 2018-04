Tiziana Voarino presenta il noir “Varigotti Club. Ultima spiaggia”

Tiziana Voarino presenta “Varigotti Club. Ultima spiaggia”, noir ambientato nel Savonese e in Liguria riscritto su un manoscritto lasciato incompiuto da Bruno Astori, mantenendo la promessa fatta agli editori Centofiori di recuperare questo testo che altrimenti non avrebbe mai parlato a nessuno dopo la sua prematura scomparsa. Introduce la scrittrice Ersilia Emanuela Abadessa.

È la seconda avventura del pubblico ministero Luca Schiavoni, protagonista del primo libro “Hotel Boncardo”, pubblicato nel 2003 da Bruno Astori. Un libro abbozzato e in un secondo tempo praticamente riscritto: quattro mani, due teste, due cuori, due sensibilità, due vite per creare una storia e dare senso alle frasi. Come questa opera dall’incedere rapido che lascia senza fiato, frenetico che incappa però in oasi di ossigeno e vividezza di descrizioni.

Un continuo rincorrere le parole, come se scappassero e si perdessero. Due ritmi narrativi, ruvidità e delicatezza, alla ricerca sempre di risposte. Può un luogo meraviglioso come Varigotti avere a che fare con uno dei crimini più obbrobriosi della nostra società? Può nel bene esserci il male e nel male esserci il bene? Leggendo questo libro forse si comprenderà che non esiste il tutto nero o il tutto bianco. Esistono solamente gli esseri umani con le proprie peculiarità, difetti e talenti. Ed esiste un bene prezioso, supremo, senza cui non saremmo nulla: la Natura. E Varigotti, le sue bellezze, i suoi dintorni, in questo “noir poetico”, respirano.

“Ho investito ben tre anni in questa impresa narrativa, di cui non ho mai parlato con nessuno, cercando di non abbandonare la trama originale ma restituendole nuova enfasi, energia, struttura, corpo, musica e immagini: un processo di riscrittura complesso”, spiega l’autrice.