“The immigrant” di Charlie Chaplin al Nuovofilmstudio

In occasione del Mese del Rifugiato Nuovofilmstudio, Caritas Diocesana Savona Noli, Fondazione ComunitàServizi, Cooperativa Sociale Progetto Città, ARCI e Arcimedia presentano un calendario di appuntamenti cinematografici.

“The immigrant” di Charlie Chaplin – USA 1917

Commedia romantica basata sull’esperienza di emigrante vissuta dallo stesso Chaplin in viaggio verso l’America, che fonde gli elementi tipici della “commedia fisica” alle problematiche sociali che gli emigranti devono fronteggiare una volta approdati e immersi nella nuova cultura. L’estro umoristico di Chaplin riesce a far sorridere con le sue gag geniali ambientate durante la traversata atlantica, introducendo elementi romantici nella storia senza togliere spazio alla riflessione sull’esperienza traumatica che milioni di persone dovettero affrontare.

La colonna sonora, realizzata dal compositore americano John T. La Barbera, scritta per mandolino e chitarra ed eseguita dal vivo da Carlo Aonzo e dallo stesso La Barbera, crea un’atmosfera intima con riferimenti umoristici “slapstick” in stile ragtime, con temi melodici che caratterizzano i singoli personaggi seguendo un leitmotiv che si sviluppa nel corso del film.

A corredo del film la conferenza “Echi di Mulberry Street” esamina il vasto repertorio musicale creato e pubblicato a New York nei primi anni del ‘900, che ha contribuito alla diffusione e al successo della musica italiana in America. Con il crescente flusso migratorio che precede la Prima Guerra Mondiale e la conseguente necessità di preservare l’eredità musicale del Paese d’origine si vengono infatti a creare nuove opportunità commerciali legate alla pratica musicale e nel cuore di Little Italy fioriscono le attività di compositori, esecutori, editori e case discografiche grazie alle quali la musica italiana è fruibile con continuità e distribuita attraverso gli Stati Uniti e nella stessa Italia. Durante la conferenza verranno realizzati dal vivo con mandolino e chitarra alcuni esempi musicali e sarà possibile visionare alcune pubblicazioni originali.