“The history of the drum” – Rodolfo Cervetto Trio in concerto

Sabato 21 luglio a Rollo di Andora prosegue la nona edizione della rassegna musicale “Note tra gli Ulivi”, patrocinata dalla presidenza della Regione Liguria, un classico per gli appassionati della musica indipendente di qualità.

Questa seconda serata vede il Rodolfo Cervetto Trio impegnato in un concerto originale: “The history of the drum”. Il tamburo rullante sarà infatti il protagonista della serata attraverso un racconto concerto dove lo sviluppo di quest’affascinante strumento farà da filo conduttore della storia del ritmo nella musica popolare/bandistica e in seguito del Jazz, dal 1300 al 1960, dalle Marching Band al Free Jazz, i ritmi, le canzoni e i protagonisti che ne hanno permessa la crescita elevandolo a strumento solista e melodico, con alcuni simpatici aneddoti narrati dal musicista.

Rodolfo Cervetto sarà accompagnato da Stefano Riggi al sax e Dino Cerruti al contrabbasso, uno dei sodalizi più longevi ed importati in Liguria: l’assenza di uno strumento armonico permette ai tre artisti di essere più liberi di esprimersi e di avere un ruolo paritario nello sviluppo e nella tessitura dei brani.

Una serata che non mancherà di soddisfare l’esigente pubblico del Borgo di Rollo, l’antico nucleo che, con la sua impareggiabile vista, si annida sul promontorio che divide Andora da Cervo. Un’occasione non solo per sentire buona musica in una ambientazione unica, circondati dagli ulivi, ma anche per scoprire questo bell’angolo di Liguria e conoscere i piatti della tradizione ligure nell’area ristoro.

La serata è ad ingresso libero, con apertura dell’area ristoro dalle 19 e concerto dalle 21.15.