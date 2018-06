“The Greatest Talent Show” con I Ragazzi del Sacro Cuore

I Ragazzi del Sacro Cuore sono pronti a tornare anche quest’anno con lo storico e inimitabile spettacolo di musica, canzoni e sketch e tanta voglia di stare ancora insieme.

Domenica 10 giugno alle ore 21 presso le Opere Parrocchiali del Sacro Cuore, con il patrocinio del Comune di Albenga, si terrà lo spettacolo di virtù, arte e divertimento che da oltre 50 anni appassiona grandi e piccini. Il titolo è “The Greatest Talent Show”.

Canzoni, scenette comiche e teatrali, balletti e tanto altro messi in scena sul grande palco da “artisti” di ogni età per un meritevole scopo benefico in sostegno alle attività parrocchiali.

Lo scorso anno furono un migliaio gli spettatori a godersi l’evento ma c’è da scommettere che anche quella di quest’anno sarà un’altra edizione di successo.