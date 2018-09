The Fleshtones opening Snake Oil ltd

The Fleshtones (Official) opening Snake Oil ltd (Blues + Voodoo + Rock’n’Roll = Voodoo Blues!). Da fine anni 70 sono sopravvissuti al punk rock, alla new wave e alla no wave, al neo garage e al grunge, al post punk e ancora al neo garage. Sono andati avanti per la loro strada, senza soccombere alle mode temporanee, ai video su MTV e alla birra analcolica. Loro sono : The Fleshtones!

Una band che è semplicemente una leggenda del garage rock: imbracciano gli strumenti per caso e nel 1976 debuttano sul palco del CBGB’, il primo album Roman Gods che esce per la I.R.S. Records nel 1981 e diventa da subito un classico del rock, i tour li portano in tutto il mondo e a calcare i palchi dei festival più importanti. E, non dimentichiamolo, inventano il più micidiale cocktail che si possa immaginare: garage rock, R&B, disco music, horror music e frat rock, il tutto shakerato per bene e servito con litri di birra, il super rock.

Gli anni ’80 sono un prolifico alternarsi di tour-album-tour-festival-tour-album per The Fleshtones, e tappa fissa è naturalmente il CBGB’s, che vede sold out ogni loro data.

Oggi con tante rughe in più e i capelli bianchi non arretrano di un passo, stessa carica energetica, stesso divertito mood da party anni ’50-’60, stesso straripante r’n’r formato garage punk!

Ingresso 15 euro con tessera Arci