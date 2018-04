The Contrast Duo in concerto

Ultimo appuntamento a Leca d’Albenga per “Fior di Concerti 2018”, la prestigiosa rassegna di musica classica organizzata dal soprano Anna Maria Ottazzi in collaborazione con l’Assessorato a Cultura e Manifestazioni del Comune di Albenga e con l’Associazione Cameristica di Varese.

Nella Chiesa Nostra Signora Assunta in via alle Scuole si terrà un intenso concerto del Contrast Duo, composto dal pianista Leonardo Ferretti e dalla violinista russa Olesya Rusina. Un programma davvero importante con grandissimi compositori in un excursus musicale che, partendo da Bach e Mozart, si sposterà verso il periodo romantico con Beethoven, Elgar, Gounod, Massenet e altri, per regalare note appassionate ed emozioni vibranti.

“Con i quattro appuntamenti abbiamo toccato tutta la grande musica classica e operistica internazionale e in questo ultimo concerto le splendide sonorità di pianoforte e violino creeranno un’atmosfera molto coinvolgente e ricca di pathos”, dichiara Ottazzi.