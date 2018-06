Il body painting, ovvero la pittura artistica sul corpo, sarà protagonista di “The Body” – Festival del Body Painting, organizzato con la direzione artistica di Alice Masia e il patrocinio del Comune di Andora, che mette in competizione gli artisti dell’arte della decorazione del corpo. Le location saranno il Molo Thor Heyerdahl e la passeggiata a mare.

Negli stand 7 artisti provenienti da varie zone d’Italia saranno impegnati nel dipingere le modelle, seguendo il tema “Tutte le forme dell’amore”. Fra i partecipanti anche Andreia Gosio, neocampionessa italiana di Face Painting. In palio borse di studio ma soprattutto la possibilità di qualificarsi per il Campionato Nazionale 2019 grazie alla collaborazione del contest con il circuito “Bodypainting Friends”.

In giuria, oltre al sindaco Mauro Demichelis, nomi di spicco del settore come Alessio Morando, noto performer e make up artist genovese, Andrea Benocci, specialista toscano in special fx (effetti speciali cinematografici), e Francesca Fiorini, truccabimbi ufficiale del mondiale di Body Art. La manifestazione sarà anche un set fotografico per i soci del Circolo Fotografico Andorese che immortaleranno tutte le fasi della gara. Alle ore 18 sfilata finale delle modelle davanti alla giuria.

Ad intrattenere il pubblico anche ci saranno lezioni dimostrative di Yoga, Pilates, stretching dei meridiani e Fitball a cura di NOW, esibizioni di danza di Valenteena Pavlovic (tribal dance), NOW (country line dance). Ospite speciale Move Up, scuola di danza alassina, con i famosi Oggi Brothers, direttamente da Italia’s Got Talent, che si esibiranno in un pezzo hip hop.

Il festival ospita anche un’iniziativa benefica promossa da Giusy Ferro “Capelli e vanità”, che dalle 17 alle 17:30 inviterà il pubblico a donare una ciocca di capelli lunga almeno 30 cm e sana a favore dell’associazione Un Angelo per Capello, che si occupa di aiutare i pazienti oncologici nel lungo percorso di guarigione della malattia creando parrucche.

La strada che affrontano i pazienti è lunga e dura sia dal punto di vista economico sia da quello emotivo. Infatti per una donna i capelli sono sinonimo di femminilità. Avendo vissuto questa esperienza in prima persona ho scelto di promuovere questa associazione. Chiunque senta di voler donare una ciocca di capelli, anche oltre la data della manifestazione, può trovarmi in via dei Mille 10H.

Chiuderà la giornata il Turtle Beach con un aperitivo Love Party allestito e animato dal performer Alessio Morando.