“The Best of Sanremo” con i Progetto Festival

Martedì 14 agosto alle 21 nello spazio culturale di Orto Maccagli sul lungomare di Loano andrà in scena lo spettacolo “The Best of Sanremo” dei “Progetto Festival”. La serata gode del patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

La band composta da Alessio Briano (tastiere e cori), Andrea Balestrieri (batteria), Artan Selishta (chitarra e cori) e Max Matis (basso) e guidata dalla voce unica di Angela Vicidomini riproporrà dal vivo i brani che hanno segnato la storia del Festival della Canzone Italiana.

I cinque musicisti eseguiranno alcune delle canzoni vincitrici e anche molti dei pezzi che, pur non essendo saliti sul podio, sono ancora oggi nel cuore del pubblico di tutta Italia e del mondo: da Anna Oxa a Giorgia, da Loretta Goggi all’indimenticabile Mia Martini, da band storiche come i Matia Bazar e i Jalisse fino ai più grandi autori come Celentano, Dalla, Tenco e tantissimi altri.

Un evento coinvolgente che trasporterà gli spettatori nel tempo e nelle emozioni più grandi degli ultimi decenni.